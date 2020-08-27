شكرا لقرائتكم خبر عن مغربى يطعن شابا مصريا فى محل بيتزا بمدينة ليكو الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طعن شاب مغربى شابا مصريا يبلغ 39 عاما فى مكان عملهما بمحل بيتزا فى كولكا التابعة لمدينة ليكو الإيطالية، حسبما قالت صحيفة "كورييرى دىفيتيربو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الطعن، هو الشجار على سرعة تحضير الطلبات، فحدث نقاش حاد بين المصرى والمغربى ، وقام المغربى بسحب سكين المطبخ وطعن المصرى فى جنبه.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الطعن تم الاتصال بالشرطة والإسعاف من قبل الحاضرين فى المطعم، وقامت الإسعاف بحمل المصرى إلى مستشفى ليكو، وهو الآن ما زال هناك لتلقى العلاج اللازم.

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وتم القبض على الشاب المغربى من قوات الشرطة، وهو الآن فى انتظار التحقيق فى التهمة الموجهة له بمحاولة قتل واستخدام اله حادة وتم تحريز سلاح الجريمة .

وأعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء أمس الاربعاء عن 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 1367 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمثل بيانات اليوم ارتفاعا في عدد الضحايا والمصابين على حد سواء، بعد ان كانت سجلت تراجعا في الايام الماضية، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الثلاثاء عن 4 وفيات و878 اصابة، ووفق التقرير الصادر اليوم، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و458، أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 20 ألفا و753.