شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. انخفاض طفيف بحرارة الجو والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج "صباح الخيريا مصر" المذاع على قناة "الفضائية الأولي"، تقريرًا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 27-8- 2020، في القاهرة والمحافظات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا بالدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحًا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى والعظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

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درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38