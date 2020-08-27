شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكشف عن موعد وصول أول قطار إسبانى ضمن القطارات المكيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول أول قطار إسبانى جديد ضمن القطارات الجديدة المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية مارس المقبل، حيث يضم جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

وأوضحت المصادر أن التعاقد يشمل 6 قطارات ستوردها الشركة تضم 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، والعربات صناعة اسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

Advertisements

ولفتت المصادر إلى أن تكلفة القطارات الجديدة تبلغ 126 مليون يورو، ويتم تمويلها بالكامل من خلال البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى صورة قرض ميسر، كما أن التعاقد مع الشركة الأسبانية يشمل ملحق عقد صيانة للقطارات الجديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات بتكلفة 31.9 مليون يورو.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.