شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد القوصي رئيسا لوكالة الفضاء المصرية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا رقم 457 لسنة 2020، بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي، رئيسيا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس الجاري.
نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.
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