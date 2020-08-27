شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 5 قرارات جمهورية جديدة، نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.

القرار الأول حمل رقم 457 لسنة 2020 ويختص بتجديد تعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي، رئيسيا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 19 أغسطس الجاري.

القرار الثاني حمل رقم 460 لسنة 2020 ونص على إعادة تعيين القاضي هاني عبدالجابر محمد على، نائبا للرئيس بمحكمة النقض.

فيما نص القرار الثالث الذي حمل رقم 461 لسنة 2020 على إعادة تعيين القاضي سامح فتح الله مرسي فتح الله، نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية في دوره العادي.

ونص القرار الرابع الذي حمل رقم 463 لسنة 2020 على فصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي.

ونص القرار الخامس الذي حمل رقم 464 لسنة 2020 على فصل أحمد رضا أوالعنين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي.

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