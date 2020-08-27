شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارين جمهوريين بفصل محمد ناصر وأحمد رضا من النيابة العامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا حمل رقم 463 لسنة 2020، بفصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي.

كما أصدر القرار رقم 464 لسنة 2020 بفصل أحمد رضا أبوالعنين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي.

القراران نشرا في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم الخميس.