شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء، أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده، حتى وإن وافق يوم السبت.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جمهور العلماء يرى أنَّه يجوز صيام يوم السبت منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك إذا وافق يوم السبت عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل السبت أو يومًا بعده.

وأضافت دار الإفتاء، أن من صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث.