شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن صرف مستحقات معلمى الصناديق الخاصة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، صرف المبالغ المالية المخصصة للمعلمين المقيدين على الصناديق الخاصة بالجيزة، بعد وصول الاعتمادات المالية إلى مسئولى بالإدارات التعليمية لصرفها للمستحقين.
وأوضح عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه طالب مرات عديدة بانتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين والإداريين المقيدين على الصناديق الخاصة، وتبذل نقابة المعلمين جهود كبيرة لدى الجهات المعنية لإرسال المبالغ المطلوبة.
وأوضح أنه على سبيل المثال فى إدارة العمرانية التعليمية، يوجد 348 ما بين معلم وإدارى فى مدارس العمرانية مقيدين على الصناديق الخاصة بالمحافظة، ونحتاج انتظام صرف مستحقاتهم المالية شهريا.
وطالب محمد عبد الله، بضم المعلمين والإداريين فى المدارس المقيدين على حساب الصناديق الخاصة إلى ميزانية وزارة التربية والتعليم، حتى يتوفر انتظام صرف مرتباتهم، وتوحيد الجهة الإدارية المسئولة عنهم.
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