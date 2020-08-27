شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 13 منطقة شرق القاهرة 8 ساعات تبدأ 9 صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد 11 منطقة شرق القاهرة، اليوم الخميس، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، كما تشهد مناطق "الشيراتون والكلية الحربية" ضعف في الخدمة، بسبب قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مسطرد من الساعة التاسعة صباح الخميس حتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وهذه المناطق هى "منطقة النعام - ألف مسكن - شارع سليم ومتفرعاته - إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته - أحمد عصمت ومتفرعاته - الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته - أحمد عرابى ومتفرعاته - ش العشرين ومتفرعاته - ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر - منطقة عرب الجسر" وضعفها عن مناطق "الشيراتون – الكلية الحربية"

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.