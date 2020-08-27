شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي فؤاد نقيبًا للأطباء البيطريين في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين في القليوبية فوز الدكتور مجدي فؤاد بمنصب النقيب. وفاز الدكتور سعيد بيومي والدكتور محمد بيومي بمقعدي «فوق السن»، فيما فاز الدكتور حسين عبدالمنعم والدكتور أحمد عبدالحليم بـ«تحت السن». وجرت الانتخابات على مقاعد النقابة العامة لمنصب نقيب عام ومجلس نقابة به 3 اعضاء فوق السن و٣ اخرين ومرشح عن القطاع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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