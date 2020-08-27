شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يونس يكشف عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان تميم يونس عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان عندما كان عمره 22 عامًا، قائلًا إن الواقعة حدثت أثناء فترة خطوبته، حيث ذهب لطبيب بتوصية من خطيبته وأهلها.

وأضاف «يونس» في فيديو عبر «انستجرام» أن الطبيب كان «راجل كبير ومتجوز ومخلف»، كما ذكر اسمه ثنائيًا، مشيرًا إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لعلاجه.

وعن واقعة التحرش، قال «يونس» إنه ذهب للطبيب رفقة خطيبته، وكانت تنتظر بالخارج عندما وجه له الطبيب أسئلة «جنسية»، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل «وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري»، على حد قوله.

وروى أنه دفع الطبيب بيده، وأن الأخير اتهمه بـ«الخرف»، واشتكى لعائلة خطيبته بأنه كان «بيخرف بفعل البنج»، لافتًا إلى أنه شك في نفسه وبعدها سمع شهادات عن الطبيب وتحرشه بالمرضى.

وختم «يونس» شهادته التي بدأها بقوله «هاتكلم بقى وأخلص من القصة القديمة دي»، قائلًا: «الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم، ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلًا»، مطالبًا بإيقاف ذلك الطبيب عن العمل.

Advertisements