شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتت أم وش بشوش».. والد «عروس الجنة» يعلق على وفاتها يوم زفافها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إبراهيم، والد «عروس الجنة» المتوفاة بسكتة قلبية قبل زفافها بيوم في إحدى قرى مدينة طوخ في القليوبية، إنه راض بقضاء الله وقدره في وفاة ابنته.

وأضاف الأب أنه يعيش مع أبنائه في القاهرة، وجاء للقرية مسقط رأس زوجته ليقيم «حنة» ابنته «إسراء» وسط إخوالها الذين أصروا على إقامة حفل كبير لها بالقرية.

وتابع قائلًا: «والدتها توفيت منذ سنوات بسكتة قلبية (مثل ابنتها)»، مؤكدًا أن ابنته كانت مثالا يحتذى به في الأدب والأخلاق، وكان لها وجه بشوش.

عزاء عروس القليوبية

وفاة عروس في بنها

وواصل: «العريس من مدينة بنها، وكتب كتابها منذ أسابيع وتم تحميل المنقولات الزوجية وفرش شقتها بالكامل استعدادًا للعرس، وكانت في غاية السعادة».

وأكمل: «ليلة الحنة قضت العروس سهرة مع أصحابها وأقاربها حتى فجر يوم الوفاة، وكانت في غاية السعادة والفرح».

وعن وفاتها يقول: «في يوم الحنة حاولت إيقاظها لكنها لم ترد، وظننا أنها في غيبوبة وتوجهنا بها إلى المستشفى، لكن الأطباء أبلغونا بوفاتها».

وأضاف: «بنتي كانت الأم لأخواتها بعد وفاة والدتهم، ولم أتخيل أن الموت سيخطفها كما فعل مع والدتها»، محتسبها عند الله ومطالبا الجميع بالدعاء لها.

وفاة “عروس القليوبية” قبل ساعات من زفافها

وفاة “عروس القليوبية” قبل ساعات من زفافها

من جهته، قال رمضان رزق، خال العروس، إنها حاصلة على دبلوم فني صناعي، وكانت تأتي للقرية بصفة دورية للإقامة بضعة أيام مع أخوالها.

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وودع أهالي قرية أكياد دجوي دائرة مركز طوخ في القليوبية، الأربعاء، عروس قريتهم إسراء محمد، 21 سنة، إلى مثواها الأخير.

وتحول «شادر الفرح» إلى سرادق عزاء في العروس التي توفيت إثر سكتة قلبية، حيث اصطف المعزون أمام منزلها وسط القرية.

وتحولت صفحات أصدقاء العروس إلى دفتر عزاء، بعد تشييع جثمانها، مؤكدين أنها كانت ذات خلق عالي وأدب رفيع.

وفاة عروس في بنها

عزاء عروس القليوبية

عزاء عروس القليوبية