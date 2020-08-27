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شكرا لقرائتكم خبر عن «شادر الفرح» يتحول لـ«سرادق عزاء».. تشييع جثمان «عروس الجنة» في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودع أهالي قرية أكياد دجوي دائرة مركز طوخ في القليوبية عروس قريتهم إسراء محمد، 21 سنة، إلى مثواها الأخير.
وتحول «شادر الفرح» إلى سرادق عزاء في العروس التي توفيت إثر سكتة قلبية، حيث اصطف المعزون أمام منزلها وسط القرية.
وتحولت صفحات أصدقاء العروس إلى دفتر عزاء، بعد تشييع جثمانها، مؤكدين أنها كانت ذات خلق عالي وأدب رفيع.
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