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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تلقينا 87 ألف طلب تصالح مع مخالفات بناء.. وإزالة 58 ألف حالة تعدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تلقت أكثر من 87 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرًا إلى أن العمل على تلقى طلبات التصالح مستمر في المراكز التكنولوجية في الفترة المسائية، وخلال أيام العطلات الرسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع متابعة موقف طلبات التصالح في المبانى المخالفة، وفقاً للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، المنعقد في مجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد، والمهندس حمدي الخولي، نقيب المهندسين، ومسؤول تنفيذ القانون ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز، ومسئولى حمايه الأراضي.
وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ 58 ألف قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية أملاك الدولة، خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية للمخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح.
وأكد «آمنة» أنه لا تهاون في إسترداد حق الدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين أوضاع المخالفات وفقًاً لقواعد القانون، وأنه سيتم استبعاد أي مسؤول يتقاعس في تنفيذ القانون.
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