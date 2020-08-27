شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، الخميس والجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما من السبت فهناك ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء على مدار الثلاثة أيام مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) اليوم الخميس فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 30 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 35 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 14 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «31 – 21»، قنا «39- 26»، الأقصر «40– 27»، أسوان «41 – 26».

أما غداً الجمعة فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «37 – 23»، جنوب الصعيد «39 – 27» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «70 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «35 – 22»، جنوب الصعيد «25 – 14».

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أما بعد غدً السبت فستكون درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «70 – 30»، الوجه البحرى «80 – 32»، السواحل الشمالية الغربية «88 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «35 – 22»، جنوب الصعيد «25 – 14».