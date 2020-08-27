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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 359 حالة إشغال من شوارع مدينة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء الدكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنه تم تنفيذ حملة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق قادها عبدالحي سيد، نائب رئيس المدينة ومحمد رياض، مساعد رئيس المدينة، ورؤساء المناطق ورؤساء قسم الاشغالات ومسئول رخص المحلات.
وأسفرت الحملة عن رفع 359 حالة إشغال متنوع عبارة عن تاندات، وباعة جائلين، واستاند حديد، وفاترينه، وتبلوه وكراسي وترابيزات وموازين وشماسي واشغال طريق والتحفظ على كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
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