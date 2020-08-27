شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء غربال نقيبًا للأطباء البيطريين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة البيطريين في محافظة البحيرة فوز الدكتورة صفاء غربال، التى تشغل منصب وكيل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بمنصب نقيب الأطباء البيطريين في المحافظة. وقالت «غربال» إنها ستعمل على تنفيذ برنامجها الانتخابي الذي يتضمن العديد من المحاور بهدف توفير حياة كريمة للأعضاء ونقابة قوية ومتميزة، ونها تنظيم سلسلة دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات علمية وورش عمل بشكل منتظم بهدف تدريب ونقل الخبرات للأطباء البيطريين، ومساعدة الزملاء الراغبين في التسجيل في الدراسات العليا بمختلف الجامعات، مع توفير فرص عمل حقيقية للأطباء البيطريين في القطاعين العام والخاص. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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