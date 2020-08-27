شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الوكيل نقيبًا للأطباء البيطريين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار محمد صلاح خليل، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الاطباء البيطريين الفرعية في بني سويف، أن إجمالي عدد الاعضاء المسجلين بكشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بلغ 1700 عضوًا حضر منهم 551 عضوًا أدلوا بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف قضائي.

وأسفرت عملية فرز أصوات الناخبين على منصب «النقيب» عن وجود 540 صوتًا صحيحًا و11 صوتًا باطلًا، وفوز الدكتور طارق محمد محمد صادق، وشهرته «طارق الوكيل» بمنصب النقيب بحصوله على 284 صوتًا مقابل 256 صوتًا.

وفي منافسات مقعدي «فوق السن»، أسفرت عملية الفرز عن وجود 531 صوتًا صحيحًا و20 صوتًا باطلًا، وفاز بالمقعدين كل من: الدكتور رمضان توفيق، بحصوله على 358 صوتًا والدكتور عصام يحيى، الذي حصل على 247 صوتًا، بينما حصل الدكتور مكرم عبيد الله، على 243 صوتًا وحصل الدكتور محمد ذكي، على 214 صوتًا.

وفي منافسات مقعدي «فوق السن»، أسفرت عملية الفرز عن وجود 539 صوتًا صحيحًا و32 صوتًا باطلًا، وفاز بالمقعدين كل من: الدكتور معتز محمد مصطفى، بحصوله على 301 صوتًا والدكتور إبراهيم نبيل عبدالحميد، على 272 صوتًا.

كانت انتخابات نقابة الاطباء البيطريين الفرعية ببني سويف شهدت منافسة ساخنة بين المرشحين، حيث تنافس مرشحان على مقعد النقيب و4 مرشحين على مقعدين «فوق السن» و7 مرشحين على مقعدين «تحت السن».

وشهدت الانتخابات اقبالا متوسطا من قبل أعضاء النقابة، وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، كذلك ضرورة المرور من بوابة التعقيم.

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وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن عدد من لهم حق التصويت 1700 طبيب مسجلين في كشوف الانتخابات، وأن كل ناخب يحصل على بطاقة الاقتراع ويقوم بالإدلاء بصوته خلف ستائر موجودة باللجنة، ويتم وضع بطاقة الاقتراع في صندوق زجاجي، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.