شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الجوزاء والشعرى تزين سماء الفجر حتى أوائل سبتمبر فى واحدة من أجمل المناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربى آواخر أغسطس وأوائل سبتمبر أولى ملامح التغير الفصلى فى سماء الفجر، حيث تشاهد نجوم الجوزاء ونجم الشعرى بسهولة بالأفق الشرقى قبل شروق الشمس فى واحدة من أجمل المناظر التى تراها عين الإنسان بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

وتشرق نجوم الجوزاء المميزة قبل الفجر فى هذا الوقت من العام، ويمكن التعرف عليها من خلال ثلاثة نجوم تصنع خط مستقيم قصير تشكل حزام الجوزاء، والنجم الأكثر لمعانًا فى السماء الشعرى - يُطلق عليه أحيانًا اسم نجم الكلب لأنه جزء من كوكبة نجوم الكلب الأكبر - يتبع الجوزاء فى السماء قبل ضوء الفجر وخلال عام 2020، ينظم إليهم كوكب الزهرة الساطع.

ويشرق كوكب الزهرة بالأفق الشرقى قبل شروق الشمس فى الوقت الحالى، ويلاحظ جنوب (يمين) كوكب الزهرة نجمًا لامعًا شديد السطوع بجنون فى هذا الجزء من سماء الصباح الباكر فى هذا الوقت من العام وهو نجم هو الشعرى، وبسبب لمعانه يومض بلون أحمر وأزرق عندما يكون منخفضًا فى السماء، وهى ناتجة عن تأثير الغلاف الجوى للأرض وليس من ذات النجم.

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وكشفت تقرير للجمعية الفلكية بجدة: لقد كانت نجوم الجوزاء ترصد منخفضة فى الأفق الغربى بعد غروب الشمس فى مارس وأبريل، وبحلول شهر يونيو من كل عام، تقع هذه النجوم خلف الشمس من منظورنا على الأرض، وقد عادت إلى الظهور فى سماء الأرض منذ حوالى شهر فى الأفق الشرقى قبل شروق الشمس.

وتابع التقرير: نظرا لأن الأرض تدور حول الشمس فإن كل النجوم تشرق مبكرة بساعتين مع مرور كل شهر، لذلك أصبحت نجوم الجوزاء الآن أعلى فى السماء عند الفجر مما كانت عليه قبل شهر.

جدير بالذكر بأن نجوم الجوزاء ونجم الشعرى ستصبح مرصودة فى المساء بحلول فصل الشتاء فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.