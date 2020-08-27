شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون جثامين الأم وطفليها التوأم ضحايا حادث البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى مناطق منشية النصر وعثمان وزاوية عبود في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة جثامين ضحايا مذبحة أسرة كفر الدوار المكونة من أم ونجليها التوأم، الذين تم العثور على جثامينهم وبها آثار إصابات فى الرقبة بمنزل الأسرة في منطقة بولس بكفر الدوار.

وصرح المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار، بدفن جثامين ضحايا المذبحة عقب انتهاء الطب الشرعى من تشريح جثامين الضحايا، وذلك في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عماد الجندى، المحامى العام لنيابات شمال البحيرة.

وشهدت محافظة البحيرة حادثًا مروعًا لمقتل ربة منزل وطفليها التوأم في ظروف غامضة، داخل منزلهم بمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وتجمع عشرات الأهالى أمام منزل الضحايا.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من أهالى منطقة بولس بمدينة كفر الدوار، بالعثور على جثة ربة منزل تدعى «ياسمين .ع» 23 سنة، ونجليها التوأم «على .أ» وشقيقه «محمد» 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأسرة.

وانتقلت قوات الأمن، وضباط البحث الجنائى إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون من قوات الأمن كردون حول منزل الأسرة، بعد تجمع العشرات من الأهالى والجيران والأقارل حول منزل الأسرة المغدورة، وتحرر محضرا بالحادث، وتم إبلاغا النيابة العامة للتحقيق.

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