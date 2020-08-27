شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس للعام الجامعى 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، شروط الالتحاق بأقسام الكلية للعام الجامعى 2020 / 2021، حيث أكد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية أن مجالس أقسام الكلية البالغ عددها 17 قسما اتفقت على الشروط الآتية لالتحاق الطلاب الجدد. وجاءت شروط الأقسام كما يلى وفق كل قسم على أن يكون شروط القبول والأولوية للمجموع الكلى لجميع الأقسام:

قسم اللغة العربية:

أن يكون الطالب حاصلا على 60 درجة فى اللغة العربية ويقبل القسم المفصولين والمؤهلات العليا فى المستوى الأول.

قسم اللغة الإنجليزية:

الأولوية لمجموع الدرجات الأعلى فى اختبار اللغة الإنجليزية الذى يعقده القسم ويقبل الطلاب الانتظام فقط الحاصلين على 48 درجة فى اللغة الإنجليزية ويقبل القسم الوافدين وشهادات المعادلة ولا يقبل المؤهلات العليا والتحويلات والمفصولين.

قسم فلسفة:

أن يكون الطالب حاصلا على % 70 أى 42 درجة فى مادة الفلسفة يقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى يقبل القسم الطلاب المفصولين.

قسم علم اجتماع:

أن يكون الطالب حاصلا على 95 درجة فى مادتى اللغة العربية والإنجليزية يقبل القسم المؤهلات العليا ويقبل الطلاب المفصولين ولا يقبل المحولين.

قسم اللغات الشرقية :

أن يكون الطالب حاصلا فى مجموع اللغات الثلاث على %90 أى (153) درجة ويقبل المفصولين ولا يقبل المحولون من الخارج ولا المؤهلات العليا.

قسم التاريخ:

أن يكون الطالب حاصلا علی (40) درجة فى مادة التاريخ و (40) درجة فى مادة اللغة العربية و(32) فى مادة اللغة الانجليزية أدبى ويجوز قبول طلب الشعبة العلمية (45) درجة فى مادة اللغة العربية و(35) فى مادة اللغة الإنجليزية ويقبل المفصولين ويقبل المؤهلات العليا بدون شروط.

قسم اللغة الفرنسية:

أن يكون الطالب حاصلا على (45) درجة فى مادة اللغة الفرنسية، وأن تكون اللغة الفرنسية هى اللغة الأولى، ويقبل القسم الطالب الحاصل على أقل من (45) درجة بشرط اجتياز امتحان القبول ويقبل القسم الموهلات العليا.

قسم اللغة العبرية:

أن يكون الطالب حاصلا فى مجموع اللغات الثلاث على 85% أی (144,5) درجة ويقبل المفصولين ولا يقبل المحولون ولا المؤهلات العليا.

قسم الحضارة الأوروبية:

أن يكون الطالب حاصلا فى مجموع اللغات الثابت على 145 درجة ويقبل المفصولين ولا يقبل المحولون من الخارج ويقبل القسم الموهلات العليا بالفرقة الأولى.

Advertisements

قسم علم النفس:

الأولوية للمجموع الكلى الأعلى وأن يكون الطالب حاصلا على 45 درجة فى اللغه الإنجليزية و 55 درجة فى مادة علم النفس أدبي، ويقبل القسم طلاب الانتظام فقط، ويجوز قبول الشعبة العلمية 45 درجة فى مادة اللغة الإنجليزية فقط، ولا يقبل القسم المؤهلات العليا ولا يقبل القسم المفصولين ولا المحولون .

قسم علوم الاتصال:

اجتياز امتحان القبول ويشترط حصول الطالب على (530) درجة فأكثر كمجموع اعتبارى والإعلام المجموع الكلى + مجموعات اللغات الثلاثها لا يقبل القسم طلاب الانتساب لا يقبل القسم المفصولين ولا التحويلات ولا نقل القيد والمؤهلات العليا ولا التحويلات من أقسام الكلية.

قسم الإرشاد:

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، وأن يكون الطالب حاصلا على 47 درجة فى اللغة الإنجليزية، وأن تكون هى اللغة الأجنبية الأولي، ولا يقبل القسم الراسبون من أقسام الكلية والمؤهلات العليا نظرا لظروف الدراسة، ويقبل المفصولين ولا يقبل المحولون.

قسم الإرشاد السياحى:

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، وأن يكون الطالب حاصلا على (35) درجة فى اللغة الفرنسية وأن تكون هى اللغة الأجنبية الأولى ويقبل المفصولين والمحولون الراسبون من أقسام الكلية، ولا يقبل المؤهلات العليا.

قسم المكتبات:

أن يكون الطالب حاصلا على ( 32.5 درجة فى مادة اللغة الإنجليزية على أن تكون هى اللغة الأوربية الأولى، ويقبل القسم الموهلات العليا وذلك بعد المقابلة مع رئيس القسم ويقبل القسم الطلب المفصولين، يتم إجراء مقابلة المقبولين لتحديد المناسبين.

قسم الدراما:

أن يكون الطالب حاصلا على ( 90 ) درجة فى مجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والنقد المسرحى ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى ويجب اجتياز الاختبار التحريرى ويقبل الطلاب المفصولين ولا يقبل المحولون من كليات أخرى.

قسم الجغرافيا:

يقبل القسم طلاب الشعبة الأدبية الحاصلون على مجموع ( 60 ) درجة فى مادة الجغرافيا أما طلب الشعبة العلمية علوم الحاصلون على مجموع (60) درجة فى مادة الجيولوجيا والشعبة العلمية رياضة الحاصلون على مجموع (60 ) درجة فى مادة الرياضه التطبيقية ويقبل المفصولين ولا يقبل المحولون ولا تقل الفيد ولا المؤهلات العليا

قسم الآثار:

الأولوية للمجموع الكلى الأعلى وفى حالة التساوى فى المجموع الكلى يتم المفاضلة المصرية الإسلامية بدرجة اللغة الاجنبية الأولى لا يقبل القسم المؤهلات العليا ويقبل المفصولين ولا يقبل - اليونانية ) المحولون من الخارج.