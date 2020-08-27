شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدى خطبة أول صلاة جمعة فى المساجد بعنوان "الأمل حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان الأمل حياة، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يحضر الصلاة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر .

ووجه وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.

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كما شدد وزير الأوقاف على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.