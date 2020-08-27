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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 99 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية من تنفيذ 95 قرارًا لإزالة التعديات على مساحة 4983 مترًا مربعًا على ترعة المحمودية.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار 4 تعديات على مساحة 1300 مترًا مربعًا عبارة عن مبانٍ مخالفة على جانب ترعة المحمودية.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف حملات الإزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أي حالات التعدى بالبناء المخالف.
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