شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلغي تصاريح 2 من خطباء المكافأة لـ«تلبسهما بالغش في الامتحان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إلغاء اختبار 2 من خطباء المكافأة في محافظتي بني سويف والبحيرة. جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية بشأن «ضبطهما متلبسين بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة». وقرر الوزير إلغاء تصريحهما، مع منع كل منهما من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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