شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 (خطوات التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2020 بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى التي انتهت، الأربعاء، والمقرر إعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2020

يجب على الطالب أولاً أن يقوم بالدخول إلى رابط تنسيق الجامعات لعام 2020 من هنا.

يقوم الطالب بكتابة رقم مقعده وكلمة المرور الخاصة به على استمارة طلب نجاح الطالب.

يقوم الطالب بالعمل على تحديد الرغبات التي يفضلها من جميع الكليات والمعاهد المتواجدة في قائمة الرغبات وبعد ذلك يختار الكلية التي يرغب فيها ويقوم بكتابتها.

بعد أن يقوم الطالب بالتسجيل وملئ جميع الحقول عليه أن ينتظر النتائج.

بعد أن تظهر نتائج الرغبات على الطالب أن يقوم بطباعة بطاقة الترشيح التي يتواجد فيها اسم الكلية.

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ينتظر الطالب فترة من الوقت وبعد ذلك ستظهر النتيجة والكلية التي قبل بها وبعد ذلك تتم إجراءات الالتحاق بالكلية.