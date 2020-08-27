شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: قروض المشروعات الصغيرة توفر 20 ألف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توافر فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توفر من خلالها نحو 20 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف خلال عام ٢٠٢٠ تحقيق حوالي ٢٠٠ مليون جنية قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بتمويل حوالي ٨ آلاف مشروع، ما يوفر فرص عمل تصل إلى ٢٠ ألف فرصة.
وقال «الشريف»: «نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية». مشيراً إلى «حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية».
من جهته، قال محمد صلاح، مدير جهاز تنمية المشروعات فرع الإسكندرية: «على الشباب الراغبين للاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، وعنوانه ٦٨٤ طريق الحرية لوران بجوار النساجون الشرقيون ت: 035846630 _ 035846831. الخط الساخن للجهاز 16733. للاستفسار أو التقدم لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
وأشار إلى أن قيمة القرض الواحد يتراوح من ١٠ آلاف جنية وحتي ٣ ملايين جنية بالنسبة للمشروعات التجارية، و5 ملايين جنية للمشروعات الصناعية.
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