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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 15 طن لحوم أضاحي إلى البحيرة والدقهلية وبني سويف والمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت مديريات الأوقاف في محافظات البحيرة والدقهلية والمنيا وبني سويف، الأربعاء، 3 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف، بواقع 4 طن لكل محافظة، عدا محافظة البحيرة التي استقبل 3 أطنان، تمهيدًا لتوزيع اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
وذكر بيان لغرفة العمليات بالوزارة «التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع».
وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
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