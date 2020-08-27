شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020 .. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الخميس، عمليات تسجيل رغبات طلاب السنوات النهائية بالمرحلة الأولى للتنسيق للعام الجامعى 2020 /2021، وذلك بعد قرار وزارة التعليم العالى مد باب تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم.

وكان أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الثلاثاء الماضي، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 147 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

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وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الخميس الموافق 27/8/2020.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وتهيب الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.