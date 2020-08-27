شكرا لقرائتكم خبر عن 27 يومًا تفصلنا عن الاعتدال الخريفى وبداية "سيد الفصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 27 يومًا باتت تفصلنا على انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، حيث يحدث الاعتدال الخريفى 23 من شهر سبتمبر المقبل، إيذانًا بانتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف الذى يتميز بهبوط ملحوظ فى درجات الحرارة.

ويطلق على فصل الخريف "سيد الفصول"، لأنه بعض من صحو الربيع، وبعض من حر الصيف، وبعض من برد الشتاء الدافئ، ففيه تصبح السماء مغيمة، ممطرة، ورغم ذلك قد تكون الأجواء صافية ومشمسة خلال عدة أيام خصوصًا في أوائل الفصل، ولكنه يعرف بأنه أيضًا فصل السيول.

بعد يوم الانقلاب الصيفي بدأت الشمس ظاهريًا بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد وبدأت ساعات النهار تتقلص تدريجيًا نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل.

وتدور الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحث الفصول الأربعة "الشتاء – الربيع – الصيف – الخريف".