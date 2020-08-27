شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تخصص برامج توعوية بحقول الخضر لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة، حملاتها على زراعات الخضر وتكثيف برامجها التوعوية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، خاصة أن الخضروات سلع استهلاكية يومية أساسية منها "البطاطس، الكوسة، والباذنجان، ولوبيا، قرنبيط، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات، ومواجهة المناخ المتغير.

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية على زراعات الخضر ومواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية خاصة "البطاطس الصيفى، الكوسة، والباذنجان، والفاصوليا، ولوبيا، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط، والبطيخ، والكنتالوب، والملوخية، والخيار المكشوف.

وأضاف مدير إدارة الخضر، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعمل برامج توعوية إرشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية والموجة الحارة، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع إدارة الخضر بالمحافظات بالمتابعة الدورية لزراعات الخضر، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.