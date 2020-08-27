شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365"..تركى آل الشيخ يتبرع بـ 300 ألف جنيه للأب الذى وهب حياته لرعاية أبناءه المعاقين وراتب 15 ألفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة لما نشرته الخليج 365 بعنوان "أب بقلب 100 أم.. يعيش مأساة بعد إنجاب 4 أطفال ذوى احتياجات فوهبهم حياته"، قرر المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، التبرع للأطفال بمبلغ 300 ألف جنيه وراتب شهري للأسرة 15 ألف جنيه .

وكانت الخليج 365 نشرت تقريرا جاء فيه: "مش مهم أعيش.. أهم حاجة عندى ولادى يعيشوا مرتاحين أنا تركت شغلى عشان خاطرهم هما لأنهم 4 أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة".. بتلك الكلمات الممزوجة بالدموع تحدث لنا والد 4 أطفال مصابين بنسبة 90% إعاقة ذهنية فهم كل ما فى حياته وظل منذ ولادتهم يرعاهم حتى أنه فقد وظيفته من أجل البقاء معهم فى البيت يتولى شئون حياتهم بعدما رفضت زوجته ترك عملها .

وقال "سامح حسن " والد الأطفال لـ"الخليج 365" ربنا رزقنى بأربعة أطفال هدية من عنده وأنا بحبهم وماليش غيرهم وهما كمان ماعندهمش حد غيرى فهم ليسوا كباقى الأطفال فقد قدر الله لي أن يكونوا جميعهم مصابين بإعاقات ذهنية بداية من ابنتى الكبرى " سلمى" وعمرها الآن 20 سنة و"حسن" 17 سنة حتى التوأم عندهم نفس المرض.

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يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، استجاب من قبل لمتابعيه، بتقديم المساعدة للشاعر الفصيح، الرجل الحطاب، والذى قدم له سيارة هدية، بالإضافة إلى المساعدات المادية لزواجه.