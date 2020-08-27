شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مكاتب خدمات التوثيق ستغطى كل المحافظات.. وهذه هى منافذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الغرض من تقديم خدمات تكنولوجيا هو إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتتمثل تلك الخدمات في إصدار تراخيص المركبات، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، بالإضافة إلى خدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أنه يمكن من خلال المنصة إتمام إجراءات التوثيق، ثم التوجه إلى المكاتب المختصة لإتمام التوثيق بسهولة، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة عدد غير مسبوق للمكاتب التي تقدم خدمات التوثيق، وعددها 361 مكتبا، وهي تنفذ بالتعاون مع وزارة العدل والتنمية المحلية والاتصالات، بحيث أنه لن يتم ترك منطقة دون خدمات توثيق وستكون منافذها في مكاتب الشهر العقاري والبريد وخدمات المواطنين.

وأوضح أن التغير يحتاج بعض الوقت حتى يعتاد عليها المواطنون، وستعمل تلك الإجراءات على إحداث نقلة تكنولوجية في مصر، وستتغير آلية الخدمات بشكل عام في مصر، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد سيساعد في تحديد أماكن التوثيق وأقرب الأماكن المتاحة من أجل التوثيق.