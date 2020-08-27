شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال تعلن حصول المزارع على 70% من ثمن بيع محصول القطن فور انتهاء المزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن 40% من المحصول القومي للقطن تجرى زراعته في 4 محافظات، ويجرى نقل المحاصيل لمراكز استلام الأقطان من المزارعين في المحافظات، حيث يتم استلام المحصول من المزارع دون دخول وسيط، بهدف تجنب حيل الوسطاء، موضحا أنه يتم تحديد المزادات وفقا لمناقشات بين اللجنة الوزارية المعنية بالأمر والقطاع الخاص.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن هناك جاهزية للموسم الجديد، وتم تدريب الموظفين على النظام الجديد لتداول القطن، بالرجوع إلى النماذج الناجحة في العام الماضي، وفي انتظار بداية الموسم، مشيرا إلى أن فرز المحاصيل يتم قبل المزاد، والمزارع يحصل على 70% من السعر، وبعد مرور أسبوع يحصل على باقي الأموال المتبقية له بعد خصم الرسوم منها، ومن يضمن ذلك هو الشركة التي تدير المنظومة.

وأوضح، أنه يأمل أن تكون المزادات العام المقبل ليس على مستوى المراكز وإنما في البورصات.