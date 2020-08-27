محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
حذَّرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يؤدي لحدوث موجة ثانية للوباء في مصر.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه تلاحظ تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها.
لمعرفة المزيد عن الموجة الثانية لكورونا في الفيديوجرافيك التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات للمخالفين.. الحكومة تحذر من موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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