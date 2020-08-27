نعاه البابا تواضروس.. من هو القمص الراحل لوقا سيداروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص لوقا سيداروس، كاهن كنيسة مارجرجس سبورتنج سابقا، وكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا أبرآم، تورانس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز ٨٠ عاما بعد قصاء نحو ٥٣ عاما في الكهنوت، حيث نعاه البابا تواضروس الثاني اليوم.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن الكاهن الراحل على النحو التالي:

- الاسم.. كمال خلف سيداروس، ولد في ٣ مايو ١٩٤٠.

- حصل على بكالوريوس العلوم في عام ١٩٦٤.

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- سيم كاهنًا يوم الجمعة ١٧ مارس ١٩٦٧ كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، وذلك في دير الشهيد مارمينا العجايبي بمريوط، بيد المتنيح القديس البابا كيرلس السادس.

- نال درجة القمصية بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ٢٩ أكتوبر ١٩٨٩.

- شملته قرارات التحفُّظ الصادرة من الرئيس السادات في سبتمبر ١٩٨١، وكان ضمن المجموعة التي تم اعتقالها بسجن المرج.

- خدم بعدها بكنيسة مارمرقس القبطية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

- عانى في الشهور الأخيرة من مرض السرطان ولكنه كان مستمرًا حتى آخر نفس في الوعظ والتعليم والرعاية.