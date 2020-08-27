أخبار مصر | عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت دار الإفتاء، مسألة صوم "عاشوراء"، لمن صام تاسوعاء وعاشوراء، مشددة على أن من صامهما صيامه صحيح، ولا يلزمه صوم اليوم الثالث.

وقالت الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بخصوص صيام عاشوراء، يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده وهذا العام يوافق يوم السبت ويجوز هذا أيضا".

وأضافت الدار: "ومن صام تاسوعاء وعاشوراء فصيامه صحيح ولا يلزمه يوم ثالث".