شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات كبيرة للتصالح مع مخالفات البناء في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن المحافظة تقدم تسهيلات كبيرة في التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

وأكد «الغندور»، خلال لقائه بمديري الإدارات الهندسية في مجالس المدن، الأربعاء، ضرورة تقدم المواطنين المخالفين لقانون البناء بطلبات للتصالح في مخالفات البناء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، ودفع نسبة 25% كجدية على التصالح، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليا التصالح في مختلف مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وقال «الغندور» إن قيمة التصالح بالنسبة للمتر المسطح تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب قرار الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وطالب مجالس المدن بحصر جميع المنازل والعقارات المخالفة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حالة عدم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وشدد على توعية المواطنين بأهمية التصالح والإجراءات التي يتم اتباعها للتصالح، وكذلك الرد على استفسارات المواطنين من خلال الإذاعة المحلية والبوابة الإلكترونية للمحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه سكرتير عام محافظة شمال سيناء إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتبارًا من يوم 15 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر المقبل.

Advertisements