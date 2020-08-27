شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الوفد» السابق بالغردقة: بيع مقر وأرض الحزب يهدد بإلغاء عقد التخصيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد لطفي الدمراني، عضو الهيئة العليا وامين حزب الوفد السابق بالبحر الأحمر، أن الحزب حصل على الارض المقام عليها المقرر الحالي والذي تم عرضه للبيع بالمزاد العلني واضاف الدمرانيان سعر الارض كان ٢٠٢٦ جنيها فقط بسعر ٥ جنيهات للمتر وان الغرض المخصصة له الارض اقامة مقر للحزب وليس لغرض تجاري أو سكني.

وقال الدمراني انه تمت عدة محاولات لسحب الارض وتغيير موقعها لأكثر من مرة إلا ان هذة المحاولات باءت بالفشل.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من عقد التخصيص الابتدائي الصادر من مدينة الغردقة لمحمد فؤاد سراج الدين رئيس الحزب في حينها حيث تتضمن بنود التعاقد ان الارض مخصصة كمقر للحزب وأي تغيير أو تعديل في كل أو جزء من الارض بالبيع أو الرهن دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المخصصة يتم فسخ التعاقد واسترداد الارض ويلتزم المشتري بإقامة الغرض الصادرة له الرخصة.

واكد مسؤولو مدينة الغردقة أن في حالة طلب تغيير عقد التخصيص للعقود الصادرة من مدينة الغردقة يتم سداد ٥٠٪من قيمة سعر الارض بالسعر الحالي.

واكد حسين فرج ان الخبير المثمن قام بتأجيل بيع المقر بمدينة الغردقة وذلك لحين تغيير عقد التخصيص لارض المقر.

وقال حسين فرج لـ«المصري اليوم» إن الإنذار الذي ارسله على يد محضر الذي ارسله لرئيس حزب الوفد بوقف بيع مقر الحزب بالغردقة رفض رئيس الحزب تسلمه واضاف فرج انه بعد إرساله الانذار بأيام تلقي تحذيرا من احد قيادات الحزب باني سيتم فصلي من عضوية الحزب واوضح انه مازال عضوا بالحزب ويسدد كافة رسوم العضوية وانه مستمر في العضوية ورفض بيع مقر الغردقة.

وطالب فرج الهيئة العليا لحزب الوفد بالتراجع عن السعي والاستمرار في اجراءات بيع مقر الحزب بالغردقة.

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وجرى تاجيل جلسة بيع بالمزاد العلني لمقر حزب الوفد بمحافظة البحر الاحمر بمدينة الغردقة وذلك بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة جلسة الاثنين المقبل وهي أرض ومباني العقار الكائن بالغردقة على إجمالي مساحة أرض 205.2م2 ويتكون من 1- ارضي”4 محلات – ثلاث مكاتب + حمام + اوفيس” و- دور اول علوي “9 غرف+ 4 حمام + 4 أوفيس” تسليم فوري وان اخر ميعاد لتقديم العطاءات داخل مظاريف مغلقة.

كان حسين فرج توفيق «المقيم رأ س غارب بمحافظة البحرالاحمر قد قدم انذارا على يد محضر ل»بهاء الدين ابوشقه«بصفته رئيس حزب الوفد على يد محضر وذلك بسبب بيع مقر حزب الوفد الكائن بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالاحمر. واعلن محضر بمحكمة الدقى» بهاء الدين ابوشقه«بصفته رئيس حزب الوفد لوقف البيع.