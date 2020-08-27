شكرا لقرائتكم خبر عن تصل رواتبها لـ7 آلاف جنيه.. وزير القوى العاملة يعلن عن وظائف في جميع التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم توفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بشكل نهائي في المشروعات القومية، وتوجد وظائف في جميع التخصصات تصل رواتبها إلى 7 آلاف جنيه بحد أقصى.

وأشار سعفان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى أن مبادرة إعانة العمالة غير المنتظمة، التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرفها تم الانتهاء منها، ووصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه على 3 دفعات.

وأوضح أن إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة بلغ مليونا و600 ألف و216 عاملًا، بشكل متنوع منهم جزء تابع لقطاع المقاولات وآخر تابع للزراعة وقطاع المناجم والمحاجر وغيرها.

ولفت إلى أن الرئيس وجه الحكومة بالنظر بشكل مختلف ورعاية العمالة غير المنتظمة، ووضع آليات جديدة لها بالاشتراك مع وزارات المالية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، الإسكان، الصناعة، الري، الزراعة، التنمية المحلية، لعمل منظومة كاملة وشاملة لقاعدة البيانات.

وأكد أنه لن يستثنى أي فئة متضررة من كورونا في الحصول على إعانة للتعويض من الضرر، وعودة جميع كل المصريين المالكين لإقامات وفيزا إلى عملهم في الخارج بمجرد فتح المطارات.

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