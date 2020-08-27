شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة تكشف مصير مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد مصر تستند لقواعد القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شيماء البكش، الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بمركز الفكر، إن مصر على وشك تقديم مسودة نهائية للاتحاد الأفريقي ممثلة فى رئيس جنوب أفريقيا، حيث إنه من المقرر أن يتسلم الاتحاد الأفريقي المسودة النهائية من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الدكتورة شيماء البكش، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد الأفريقى من المقرر أن يراجع الوثائق الثلاثة ويتفق على وثيقة واحدة بشأن أزمة سد النهضة، موضحا أن هذه الوثيقة من المفترض أنها ستكون ملزمة لإثيوبيا.

وأوضحت الباحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بمركز الفكر، أن مصر تستند لقواعد القانون الدولى في أزمة سد النهضة، وهناك ثوابت واضحة ومحددة لم تحيد مصر عنها بشأن أزمة سد النهضة، ولن تتنازل عن حقوقها المائية، لافتا إلى أن الرأي العام العالمى أصبح على يقين بالافتراءات الإثيوبية بشأن سد النهضة، والدليل على ذلك مطالبة روسيا لإثيوبيا بتنفيذ ما تم التوصل له من نتائج المفاوضات بشأن سد النهضة وكذلك الطلب الأمريكي لإثيوبيا بالالتزام بمفاوضات السد.