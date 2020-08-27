شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مخبز حادثة "طفل العجانة" ينفى إخفاءه معلم الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سيد عبد الكريم، مالك مخبز أسوان، محاولته إخفاء الجريمة، مشدداً على أنه تعاطف مع الطفل محمد الذى يعانى من شلل كامل فى الأطراف، وتابع: "أنا مكنتش موجود لأنى أنا بدير وردية الصباح وشريكى هو من يدير وردية الليل"، لافتاً إلى أنه فور علمه بالحادثة نقل المجنى عليه إلى المستشفى العام فى أسوان.

وأضاف "عبد الكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يدعِ أن الطفل المجنى عليه مصاب بفيروس كورونا، بل قام بتوفير كل ما يلزم له طبياً ومادياً، وتابع: "أطباء المستشفى العام بأسوان شهود على ذلك".

وأكد "عبد الكريم"، أنه لم يقم بفتح المخبز منذ وقوع الحادثة، ولكنه قام بفتحه من أجل فحصه وإخراج من تلف به، وتابع: "ولكنى لم أفتحه من أجل العمل أو لكى استفز أهالى القرية".

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وكان قال والد الطفل محمد مصطفى الشهير بـ"طفل العجانة" إن ابنه يعانى من شلل رباعى وكسور في الفقرة الرابعة والثامنة بالعمود الفقرى، وكسور في لوح الكتف اليمني، بسب بالحادث الذى تعرض له من صاحب المخبز الذى كان يعمل به.