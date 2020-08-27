شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الوطنية" تؤكد عدم إصابة أى قاضٍ أو ناخب بكورونا خلال انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أول هيئة دائمة مستقلة لا سلطان عليها من أى جهة تنفيذية فى الدول منوط بها إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتنفيذ كافة النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بذلك، مشيراً إلى أن هناك 18 ألف قاضٍ و120 ألف موظف شاركوا فى انتخابات مجلس الشيوخ، وكافة من أدلوا بأصواتهم، لم يصاب أى منهم بفيروس كورونا.

وأضاف "لاشين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وسائل الإعلام الدولية والمحلية أشادت بالإجراءات التنظيمية والطبية والاحترازية، لافتاً إلى أن ذلك جهد كبير وفرته لحماية الناخبين، وتابع: "المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى، وهو ما قلناه فى كافة وسائل الإعلام، وطالبنا من المواطنين عدم التقاعس عنه".

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وكان قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.