شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2020 .. فتح باب تسجيل الرغبات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنسيق المرحلة الثانية 2020 ينطلق عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق المقرر إعلانها مطلع الأسبوع المقبل. كان وزير التعليم العالى قال إنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها وذلك خلال 3 أيام من انتهاء التسجيل، ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بنفس اليوم.

وانطلاقا مما سبق من المتوقع إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق فى مطلع الأسبوع المقبل وبالتالى تنطلق المرحلة الثانية للتنسيق.



كانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الخميس الموافق 27/8/2020.

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ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وتهيب الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.