شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يحذر المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا بعقوبات بعد ارتفاع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن مصر تشهد للأسف اتجاها سلبيا بشأن الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن كنا نشهد اتجاها جيدا، وكنا نسير في الطريق الصحيح بعد انخفاض ملحوظ في الإصابات بكورونا والوفيات خلال الفترة الماضية.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: رئيس الوزراء كان منزعجا للغاية من ارتفاع الإصابات بكورونا، وشدد على كل الهيئات الرقابية على رأسها وزارة الداخلية لتشديد الرقابة والعقوبات ضد المخالفين، موضحا ضرورة ارتداء الكمامات خاصة في المواصلات والمنشآت العامة، والبنوك وكل منشأة مغلقة، موضحا أن من لن يرتدى الكمامات سيتم فرض الغرامات عليه.

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وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا آثار الكثير من نقاط الإنذار لنا كحكومة، حيث كان يجب أن نتصرف سريعا، حيث إن المواطن المصرى تسرب إليه إحساس بالثقة وهو إحساس زائف.

وتابع المستشار نادر سعد: كورونا لم ينته وما زال موجودا، ووجدنا العديد من الدول في أوروبا بدأت تفتح تدريجيا للحياة الطبيعية، وبدأ مواطنوها يشعرون أن كورونا انتهى ثم فوجئوا بموجة ثانية من الفيروس وأصبح بعضهم يسجل آلاف الإصابات بالفيروس.