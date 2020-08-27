شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بسبب حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بنادي الرماية.
وقالت الشركة، إنها تعتذر عن هذا العطل الخارج عن ارادتها ، لافتة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة .
وأوضحت أنها سيتم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
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