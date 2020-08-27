شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يكشف عدد مصابى كورونا اليوم سيتجاوز 200 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك قلقا من ارتفاع أرقام الإصابات بكورونا، موضحا أن عدد مصابى كورونا اليوم سيتجاوز 200 حالة، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى: "نسعى للوصول إلى صفر لإصابات بكورونا"، مؤكداً أن كورونا لا تزال موجودة والخطر ما زال قائما.
وأوضح أن بعض الدول الأوروبية ارتفعت فيها أعداد المصابين بكورونا، مضيفا أن وزارة الداخلية ستطبق الإجراءات القانونية ضد المخالفين لارتداء الكمامة في المواصلات.
وأشارالمتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن لجنة إدارة الأزمات هى التى تحدد آلية التعامل خلال أزمة كورونا.
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