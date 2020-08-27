شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المركز الـ16 عالميا فى معدل استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح من خلاله أن مصر حصلت على المركز الـ16 عالميًا فى معدل استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعى وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة وى أر سوشيال، وأشار التقرير إلى أن قطاع الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات أصبح أكبر مستفيد من جائحة كورونا على مستوى العالم، بعد ارتفاع معدل الزيادة السنوية لمستخدمى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.

كان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 202.