شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يستعرض نتائج الزيارات مع الوزراء للانتهاء من المشروعات القومية والتنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع عقد الأربعاء، بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام، نتائج المقابلات مع بعض السادة الوزراء والمسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المحافظة اثناء تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمشاركة المسئولين التنفيذين بالمحافظة خلال اجتماعه اليوم بقاعه الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

حضر الاجتماع المهندسة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومديرو عموم المديريات المعنية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشمل الاجتماع استعراض ما تم الاتفاق عليه والتوصيات الخاصة بزيارة محافظ جنوب سيناء لوزراء الزراعة، والصناعة والتجارة، والثقافة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما جرى استعراض موقف تنفيذ مبادرة لأهالي جنوب سيناء للتدريب على فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة وتدريب وتشغيل الشباب تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع تريدكو الصياد.

وتم الاتفاق على تخفيض نسبة 50 % لعارضات جنوب سيناء في معرض تراثنا بالقاهرة.

كما تم عرض موقف المساجد المقرر افتتاحها الشهر المقبل بمدينة طور سيناء.

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