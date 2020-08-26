شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: 100 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لديه خطة لجذب الاستثمارات للمحافظة، وبحثنا إمكانية التنسيق والتعاون المشترك لتسريع أي إجراءات من شأنها التيسير على مستثمري المحافظة.

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء: «اتفقنا على حل أي تحديات قد تطرأ خلال استئناف المشروعات الاستثمارية لنشاطها الإنتاجي أو الخدمي».

وأكمل: «كما اتفقنا على الاستغلال الأمثل لعدد من المواقع مثل ممشى الكورنيش الشرقي والكورنيش الغربي، وتفقدنا الموقع المقترح لإقامة سوق مدينة ناصر، خلف معهد إعداد القادة وموقع أرض مزرعة السجن بحي غرب».

وعن مخالفات البناء قال: «لدينا أعداد كبيرة تقدمت للتصالح في مخالفات البناء»، منوّها بأن الحد الأدنى للتصالح في القرى الرئيسية 90 جنيها للمتر و60 جنيها للمتر في النجوع، لافتا إلى أنه تم تحصيل 100 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء.