شكرا لقرائتكم خبر عن محلل: رفع إسم السودان من قوائم الإرهاب مرهون باشتراطات أمريكية غير معلنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر العبيد الكاتب والمحلل السياسي، إن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب مرهون باشتراطات أمريكية غير معلنة.

وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تحدث عن عدم إمكانية الحكومة الانتقالية الحالية التي يترأسها في اتخاذ خطوات أو قرارات حول التطبيع مع تل أبيب.

وأكد المحلل السياسي، أن التطبيع مع تل أبيب مشوار طويل، وربما تكون زيارة وزير الخارجية الأمريكية ترتبط بهذا الملف، خاصة وأن بومبيو وصل إلى السودان قادمًا من تل أبيب.